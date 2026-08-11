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Aquidauana 134 anos

15º Jopoin reúne 13 aldeias terenas e consagra Ipegue como campeã geral

Competição reuniu cerca de 480 atletas e integrou a programação dos 134 anos de Aquidauana; jogos proporcionaram momentos de convivência entre as comunidades indígenas

Redação O Pantaneiro

Publicado em 11/08/2026 às 10:45

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Jogos dos Povos Indígenas de Aquidauana foram encerrados no último fim de semana / Divulgação/Agecom

A Aldeia Ipegue conquistou o título geral do 15º Jopoin (Jogos dos Povos Indígenas de Aquidauana), encerrado no último sábado (09), após quatro dias de atividades que reuniram cerca de 480 atletas de 13 aldeias terenas. A Aldeia Taunay ficou com o segundo lugar, seguida pela Aldeia Lagoinha, em terceiro.

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Realizado pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Semel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer), o evento integrou o calendário oficial das comemorações pelos 134 anos de Aquidauana e reuniu disputas de futebol suíço, futsal, voleibol, atletismo, arco e flecha e cabo de guerra.

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Além da competição, os jogos proporcionaram momentos de convivência entre as comunidades indígenas, fortalecendo vínculos e valorizando práticas esportivas e tradições do povo Terena. A movimentação também levou atletas, familiares e visitantes à quadra da Escola Municipal Indígena Lutuma Dias, na Aldeia Limão Verde, contribuindo para a economia local durante o evento.

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O encerramento contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico (PSDB), dos vereadores Everton Romero (PSDB) e Genivaldo Montana (PSD), do secretário municipal de Esporte e Lazer, Mauro Marino, do diretor-executivo do Gabinete, Alex Mello, do chefe de Gabinete, Anderson Meireles, e do cacique anfitrião, Ademilson Silva, além de outras lideranças indígenas, atletas e integrantes das delegações.

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Para Mauro do Atlântico, o resultado mais importante da competição vai além da classificação final.

“Aqui todos são vencedores, porque o maior resultado é fortalecer a amizade, a integração e a nossa cultura. Parabéns à Aldeia Ipegue pelo título e a todas as comunidades que fizeram deste Jopoin uma grande festa”, destacou o prefeito.

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O secretário Mauro Marino também avaliou positivamente a participação das aldeias e o trabalho realizado pela organização.

“Foram quatro dias de muita competição, mas também de respeito, amizade e integração. Tivemos cerca de 480 atletas participando e uma grande equipe trabalhando para que tudo acontecesse da melhor maneira”, afirmou.

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Integração entre as comunidades

Anfitrião desta edição, o cacique Ademilson Silva agradeceu a parceria do município e ressaltou que o Jopoin representa mais do que uma competição esportiva.

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“O Jopoin não é somente esporte. Ele traz alegria, fortalece nossa cultura e aproxima nossas comunidades. Durante esses dias, também tivemos um movimento muito importante aqui na aldeia, com a presença de atletas, familiares e visitantes, o que ajudou a movimentar a nossa economia”, afirmou.

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Com a participação das 13 aldeias, o Jopoin encerrou mais uma edição unindo esporte, cultura e convivência entre as comunidades indígenas de Aquidauana. A competição também incentiva a participação de crianças e jovens nas atividades esportivas e reforça a valorização da identidade e das tradições Terena.

*Fotos: Divulgação/Agecom/Juliano Dervalho e Silva Fotógrafo

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