80 anos da 1ª Ação de Combate da FEB é comemorada em Aquidauana

Cerimônia nesta manhã / Foto: Celine Regis/Jornal O Pantaneiro

Na manhã desta sexta-feira, 27 de setembro, o 9º Batalhão de Engenharia de Combate (9º BE Cmb) em Aquidauana sediou a 1ª Ação de Combate da Força Expedicionária Brasileira (FEB). O evento contou com a presença do General de Exército Anisio David de Oliveira Junior, chefe do Departamento de Engenharia e Construção em Brasília, e do General de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha, comandante do Comando Militar do Oeste.

Durante a solenidade, houve uma encenação da primeira ação de combate da FEB na Segunda Guerra Mundial, relembrando os feitos dos soldados brasileiros nos campos de batalha da Itália. O General Baganha destacou a importância do 9º Batalhão, criado especificamente para essa missão. “O 9º Batalhão foi constituído com homens valorosos do nosso Centro-Oeste, que partiram para a Itália com a missão de defender a liberdade e o direito à vida, ameaçados pelas forças nazistas e fascistas”, afirmou.

Autoridades presentes na Solenidade - Foto: Celine Regis/Jornal O Pantaneiro

Ele ressaltou ainda a importância de relembrar esses feitos. “É fundamental que as novas gerações conheçam a história e os valores que nossos heróis defendiam. O legado da FEB é uma motivação para que continuemos a cumprir nossa missão, honrando a tradição do Exército Brasileiro”, acrescentou Baganha, destacando o troféu de guerra e a bandeira nazista em exibição no museu do batalhão, que servem como um lembrete para as crianças e jovens sobre o valor do sacrifício de seus antepassados.

Douglas dos Santos Ferreira, presidente do Motoclub Germanos, também participou do evento e ressaltou a importância de honrar os veteranos. “Estamos aqui para prestigiar esse evento maravilhoso e a reinauguração do museu, que traz à tona as histórias dos nossos verdadeiros heróis, os veteranos de guerra”, disse. Ele completou: “Viajar por essa estrada maravilhosa para celebrar a história da nossa Força Expedicionária é um privilégio. Precisamos garantir que a memória desses homens não se perca.”

Convidados do evento - Foto: Rhobson Lima/Jornal O Pantaneiro

O General Anisio David de Oliveira Junior expressou sua satisfação em retornar a Aquidauana. “É um prazer imenso estar de volta a esta cidade que nos acolhe tão bem. O batalhão tem uma importância enorme, não apenas na história da Itália, mas também no trabalho contínuo de preparação de tropas para missões de paz”, afirmou. Ele enfatizou: “A conexão entre o batalhão e a cidade é uma verdadeira irmandade. Cada passo dado aqui reforça nossa história e nossa missão.”

Tradição

O Desembargador Carlos Eduardo Contar, do Tribunal de Justiça de MS, falou sobre a criação de um monumento para resgatar a memória dos soldados que partiram para a Itália. “Este monumento é uma forma de homenagear aqueles que serviram com bravura. Após uma longa pesquisa, conseguimos levantar os nomes dos que participaram da missão e idealizar uma estrutura que simboliza essa ligação”, comentou. Ele acrescentou: “É um evento importante, especialmente neste mês de setembro, quando celebramos a primeira ação da guerra, que foi realizada pelo 9º Batalhão de Engenharia.”

Durante o evento aconteceu a encenação da 1ª Ação de combate durante a Segunda Guerra Mundial - Foto: Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

Por fim, o Tenente-Coronel Felipe Araújo Barros, comandante do 9º BE Cmb, lembrou que a FEB foi crucial para a proteção da democracia durante a Segunda Guerra Mundial. “Em 1944, o 9º Batalhão realizou a primeira ação de combate da FEB ao lançar uma ponte sobre o Canal Oceana, que deu acesso às tropas à localidade de Pisa”, relatou. Ele concluiu: “Hoje, damos início às comemorações dos 80 anos da nossa participação na guerra, lembrando a coragem e a determinação que nos trouxeram até aqui.”

O evento não apenas comemorou os feitos da FEB, mas também serviu para educar as novas gerações sobre a importância da história militar do Brasil, fortalecendo os laços entre o Exército e a comunidade.