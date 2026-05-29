1ª Copa Feminina de Futebol de Aquidauana começa com homenagem a Edil Bossay

Cerimônia de abertura aconteceu na Santa Terezinha com duas partidas em competição promovida pela Liga Esportiva Aquidauanense com apoio da Prefeitura
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
A 1ª Copa Feminina de Futebol de Aquidauana começou na Santa Terezinha. A abertura do campeonato foi marcada por uma emocionante homenagem em vida ao doutor Edil Bossay, ex-vereador e ex-presidente da Liga Esportiva Aquidauanense, em reconhecimento à sua importante contribuição ao esporte e ao desenvolvimento do município.
O evento contou com a presença do secretário municipal de Esporte e Lazer, Mauro Marino, representando o prefeito Mauro do Atlântico, do vereador Renato Bossay, além de autoridades, familiares do homenageado, representantes da Liga Esportiva e desportistas.
Após a cerimônia, a bola rolou com duas grandes partidas do futebol feminino: Rosa Pink/Mega Farma enfrentou Jean Carlos FC, e Atlético FC jogou contra o Nova FC.
A competição é uma realização da Liga Esportiva Aquidauanense, com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e da Federação de Futebol.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Oportunidades
Dignidade
Susto
Vítima de 53 anos foi socorrida pelos bombeiros na madrugada de terça-feira, dia 26
Cidadania
Ação contou com a presença da vice-prefeita Maria Vital e da secretária de Assistência Social, Mary Beltrão
Atenção
O site fraudulento "autotranleiloes.org/leiloes" utiliza informações da empresa Autotran
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS