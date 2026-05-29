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1ª Copa Feminina de Futebol de Aquidauana começa com homenagem a Edil Bossay

Cerimônia de abertura aconteceu na Santa Terezinha com duas partidas em competição promovida pela Liga Esportiva Aquidauanense com apoio da Prefeitura

Da redação

Publicado em 29/05/2026 às 15:32

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Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A 1ª Copa Feminina de Futebol de Aquidauana começou na Santa Terezinha. A abertura do campeonato foi marcada por uma emocionante homenagem em vida ao doutor Edil Bossay, ex-vereador e ex-presidente da Liga Esportiva Aquidauanense, em reconhecimento à sua importante contribuição ao esporte e ao desenvolvimento do município.

O evento contou com a presença do secretário municipal de Esporte e Lazer, Mauro Marino, representando o prefeito Mauro do Atlântico, do vereador Renato Bossay, além de autoridades, familiares do homenageado, representantes da Liga Esportiva e desportistas.

Após a cerimônia, a bola rolou com duas grandes partidas do futebol feminino: Rosa Pink/Mega Farma enfrentou Jean Carlos FC, e Atlético FC jogou contra o Nova FC.

A competição é uma realização da Liga Esportiva Aquidauanense, com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e da Federação de Futebol.

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