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1ª Corrida do Trabalhador acontece em 1º de maio em Aquidauana

Evento promovido pela Associação Comercial com apoio da Prefeitura celebra o Dia do Trabalhador com esporte e saúde

Da redação

Publicado em 24/04/2026 às 10:07

Atualizado em 24/04/2026 às 11:11

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Arquivo/Agência Brasil

Vem aí a 1ª edição da Corrida do Trabalhador em Aquidauana. No dia 1º de maio de 2026, o esporte será celebrado em homenagem ao Dia do Trabalhador, com uma programação que promete reunir atletas e entusiastas da corrida em um evento de saúde, integração e bem-estar.

A prova é promovida pela Associação Comercial de Aquidauana e conta com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL). A organização destaca que o evento tem como objetivo valorizar o trabalhador e incentivar a prática de atividades físicas na cidade. Os interessados em participar devem se inscrever até o dia 28 de abril.

Em breve, serão divulgadas mais informações sobre o percurso da corrida, a premiação para os vencedores e os detalhes da programação do evento. A organização recomenda que os participantes salvem a data e fiquem atentos às redes sociais oficiais da Associação Comercial e da Prefeitura para atualizações.

A 1ª Corrida do Trabalhador surge como mais uma opção de lazer e incentivo ao esporte em Aquidauana, fortalecendo o calendário de eventos esportivos do município. A iniciativa também reforça a parceria entre a iniciativa privada e o poder público na promoção de ações que beneficiam a qualidade de vida da população.

Para mais informações, os interessados podem acessar o link de inscrição ou entrar em contato com a Associação Comercial de Aquidauana. A organização espera uma grande participação da comunidade.

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