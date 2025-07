1ª Festa Julina da Assistência Social reúne público e arrecada recursos para projetos

Juliano Dervalho/AGECOM

Na noite da última terça-feira (2), o pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana foi palco da 1ª Festa Julina da pasta, evento que uniu solidariedade, cultura e diversão. A celebração teve como objetivo arrecadar recursos para custear atividades dos projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos no município.

Com grande participação popular, a festa superou as expectativas de público e contou com barracas de comidas típicas, jogos, apresentações culturais e um animado festival de prêmios, que distribuiu R$ 3 mil em premiações.