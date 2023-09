1ª Jornada Nacional 'O Desafiante Mundo do Autista' acontece na Câmara de Aquidauana

Imagem ilustrativa / Unicef/ Agência Brasil

A cidade de Aquidauana, recebe evento para a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A 1ª Jornada Nacional com o tema "O Desafiante Mundo do Autista" está marcada para acontecer na Câmara Municipal de Aquidauana no dia 22 de setembro, a partir das 19h30, com entrada gratuita para todos os interessados.

O destaque da jornada será a participação do renomado pesquisador internacional, Oswaldo Freire, que compartilhará suas descobertas e experiências em relação ao TEA. Freire, que realizou 12 anos de pesquisa tanto no Brasil quanto em outros países, é conhecido por seu trabalho pioneiro na compreensão e no tratamento do autismo. Sua presença promete contribuir com o melhor entendimento sobre o transtorno.

A vice-presidente da Associação de Familiares de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista de Aquidauana e Anastácio, Adriana da Silva Ferreira Duarte, disse que o objetivo do evento é conscientizar a população da região. "A associação tem 6 anos e o evento tem objetivo de conscientiza a população a respeito do TEA. Vamos receber caravanas do município de Dois Irmãos do Buriti, que também participará dessa palestra", afirmou a vice-presidente.

Essa iniciativa é mais um passo significativo em direção à sensibilização da sociedade sobre as necessidades e desafios enfrentados por pessoas com TEA e suas famílias.

Além disso, Adriana destaca que realização da 1ª Jornada Nacional em Aquidauana recebeu apoio do grupo "Jardineiros do MS", uma coalizão de associações de todo o Estado que proporcionou a vinda do pesquisador. Cada associação do MS está contribuindo com esforços para promover a conscientização e o entendimento do autismo em suas respectivas comunidades.