1º Carnalaço movimenta Bonito a partir de hoje (12)

De 12 a 15 de fevereiro, Bonito realiza o 37º Encontro Estadual de Clubes de Laço, no Clube do Laço Nabileque. Dentro da programação, acontece o 1º Carnalaço de Bonito, unindo o período de Carnaval com uma das maiores tradições do município: o laço comprido.



O evento reúne mais de 150 equipes e deve atrair competidores, famílias e visitantes de diversas regiões do Estado, fortalecendo o esporte, o turismo e a economia local ao longo dos quatro dias de programação.



Um dos grandes destaques da programação é o show nacional da dupla Bruno e Barretto, que se apresenta no dia 14 de fevereiro, no palco principal, prometendo animar a noite do Carnalaço e reunir grande público.



A realização é da Prefeitura de Bonito em parceria com o Clube do Laço Nabileque, com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SETESC e da Fundação de Cultura, além da Bonito FM.



Além das competições de laço, o público poderá aproveitar uma programação especial de shows todas as noites.



Confira a programação:



Dia 12

18h – Festeiros do MS

22h – Juca Leite



Dia 13

18h – Max e Vilmar

22h – MDO

00h – MPJ



Dia 14

18h – Juca Leite

23h – Bruno e Barreto (Palco Principal)

01h – Trembão



Dia 15

18h – Festeiros do MS

22h – Talles e Rafael (Palco Principal)

00h – Max e Vilmar

