12 de Fevereiro de 2026 • 13:45

Festa

1º Carnalaço movimenta Bonito a partir de hoje (12)

O evento reúne mais de 150 equipes e deve atrair competidores, famílias e visitantes de diversas regiões do Estado

Da redação

Publicado em 12/02/2026 às 09:59

Atualizado em 12/02/2026 às 10:27

Divulgação/ Prefeitura de Bonito

De 12 a 15 de fevereiro, Bonito realiza o 37º Encontro Estadual de Clubes de Laço, no Clube do Laço Nabileque. Dentro da programação, acontece o 1º Carnalaço de Bonito, unindo o período de Carnaval com uma das maiores tradições do município: o laço comprido.

O evento reúne mais de 150 equipes e deve atrair competidores, famílias e visitantes de diversas regiões do Estado, fortalecendo o esporte, o turismo e a economia local ao longo dos quatro dias de programação.

Um dos grandes destaques da programação é o show nacional da dupla Bruno e Barretto, que se apresenta no dia 14 de fevereiro, no palco principal, prometendo animar a noite do Carnalaço e reunir grande público.

A realização é da Prefeitura de Bonito em parceria com o Clube do Laço Nabileque, com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SETESC e da Fundação de Cultura, além da Bonito FM.

Além das competições de laço, o público poderá aproveitar uma programação especial de shows todas as noites.

Confira a programação:

Dia 12
18h – Festeiros do MS
22h – Juca Leite

Dia 13
18h – Max e Vilmar
22h – MDO
00h – MPJ

Dia 14
18h – Juca Leite
23h – Bruno e Barreto (Palco Principal)
01h – Trembão

Dia 15
18h – Festeiros do MS
22h – Talles e Rafael (Palco Principal)
00h – Max e Vilmar

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

