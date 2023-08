Leilão Cabeceira do Pantanal e Leilão Parceiros MS 2023 agitam a 2ª noite da 54º Expoaqui

Leilão ocorreu com grande público / O Pantaneiro

Na noite desta sexta-feira, 11 de agosto, Aquidauana vivencia o segundo dia da 54º Expoaqui, um dos eventos agropecuários mais aguardados da região. Uma atração imperdível também ocorreu: o 1º Leilão Cabeceira do Pantanal, que iniciou às 19 horas.

Com mais de 1500 reses confirmadas, o leilão ofertou machos e fêmeas das raças Nelore e Cruz Industrial. Além disso, os organizadores garantiram facilidades de pagamento, dividindo as compras em até 3 parcelas.

Em entrevista exclusiva ao jornal local O Pantaneiro, o pecuarista e proprietário da marca P Remates, Ricardo Chedid, compartilhou suas expectativas para o evento. Chedid destacou a dedicação da marca P em oferecer o melhor aos participantes.

"Casa cheia e leilão bonito. Só tenho a agradecer Aquidauana. Graças a Deus tudo certo. Fizemos leilão na quinta, sexta e encerramos no sábado com leilão de touro especial às 12h", disse Ricardo que também convidou todos os pecuaristas e amantes do setor a prestigiarem o leilão, prometendo um evento memorável e repleto de oportunidades.

Neste sábado, dia 12 de agosto, o cenário agropecuário se reveste de expectativas para o Leilão Parceiros MS 2023, agendado para as 12 horas. A programação inclui uma oferta especial de reprodutores Nelore P.O. e cerca de 250 reses de corte. Com isso, a diversidade de opções oferecidas durante a Expoaqui se expande, proporcionando aos participantes uma chance ímpar de aquisição de animais de alta qualidade.

A 54º Expoaqui se consolida como um evento de referência no calendário agropecuário da região. Com os leilões 1º Leilão Cabeceira do Pantanal e Leilão Parceiros MS 2023, a feira oferece aos pecuaristas, produtores e entusiastas uma plataforma única para aquisições e interações no universo da pecuária.