Aquidauana e Anastácio apresentam risco moderado de epidemia de dengue

De acordo com o último Boletim de Resposta Coordenada no Monitoramento da Dengue, os municípios de Aquidauana e Anastácio seguem apresentando risco moderado de epidemia de dengue.



Em 2011, até o dia 28 de maio, foram notificados 81 casos de dengue em Aquidauana, mesmo número apresentado no boletim anterior. Em Anastácio, o balanço do mesmo período aponta 40 casos da doença - o município registrou um caso na última semana.



Os boletins são divulgados pela SES (Secretaria do Estado de Saúde), com a contribuição das secretarias municipais de Saúde dos vinte municípios prioritários. Até o momento, no ano de 2011, foram notificados 12.289 casos de dengue em Mato Grosso do Sul.



Os casos notificados de dengue servem como importantes instrumentos de auxílio para a elaboração de estratégias, ações e interlocuções entre as equipes técnicas dos municípios.



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