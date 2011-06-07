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Aquidauana e Anastácio apresentam risco moderado de epidemia de dengue

Último boletim apontou um novo caso da doença na região

Anibal Placêncio

Publicado em 07/06/2011 às 19:00

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De acordo com o último Boletim de Resposta Coordenada no Monitoramento da Dengue, os municípios de Aquidauana e Anastácio seguem apresentando risco moderado de epidemia de dengue.
 
Em 2011, até o dia 28 de maio, foram notificados 81 casos de dengue em Aquidauana, mesmo número apresentado no boletim anterior. Em Anastácio, o balanço do mesmo período aponta 40 casos da doença - o município registrou um caso na última semana.
 
Os boletins são divulgados pela SES (Secretaria do Estado de Saúde), com a contribuição das secretarias municipais de Saúde dos vinte municípios prioritários. Até o momento, no ano de 2011, foram notificados 12.289 casos de dengue em Mato Grosso do Sul.
 
Os casos notificados de dengue servem como importantes instrumentos de auxílio para a elaboração de estratégias, ações e interlocuções entre as equipes técnicas dos municípios.

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