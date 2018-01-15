Comarca de Aquidauana abre processo seletivo para estagiários de Direito

A partir desta segunda-feira (15) estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários do curso de Direito na Comarca de Aquidauana. Podem participar estudantes regularmente matriculados a partir do 3º semestre no curso de Direito, de instituições de ensino públicas ou privadas, reconhecidas pelo MEC.

O interessado em fazer sua inscrição deve ir, até o dia 2 de março, no horário das 12 às 19 horas, na Secretaria do Foro de Aquidauana.

A prova de seleção será no dia 3 de março, das 9 às 11 horas, no prédio do Fórum da Comarca, localizado na Rua Nilza Ferraz Ribeiro, nº 391, Bairro Cidade Nova.

As provas objetivas serão compostas por 15 questões, sendo 5 de língua portuguesa e 10 de conteúdos específicos do Direito, conforme previsto no Anexo I do edital. Já a prova dissertativa será uma redação sobre um tema jurídico ligado à atuação do Poder Judiciário.

O candidato deverá apresentar-se no local de provas com 30 minutos de antecedência do horário de início das provas, portando documento de identificação, documento de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta.

Não terá acesso ao local de provas o candidato que se apresentar depois do horário estabelecido ou trajando bermudas, chinelos e boné.

Os candidatos serão classificados por rigorosa ordem de pontuação e a listagem com o nome e pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum em data a ser definida.

A convocação dos aprovados ocorrerá no interesse da Administração, com a devida comunicação ao candidato para apresentar-se no prazo de cinco dias úteis. Após a convocação, o estagiário regularmente credenciado receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 764,06 e o valor de R$ 156,20 de auxílio-transporte.