Sol aparece nesta sexta, mas pode chover à tarde

Aquidauana
A previsão do tempo para esta sexta-feira (16), em Aquidauana e Anastácio é de sol entre nuvens durante a manhã e pancadas de chuvas à tarde e à noite.
Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima hoje é de 23°C e a máxima pode chegar aos 33°C.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS