Sem habilitação, jovem quase bate em viatura da PM e acaba na delegacia

Aquidauana
A mãe dele foi autuada por entregar veículo a pessoa não habilitada
A Polícia Militar de Aquidauana conduziu à Delegacia de Polícia Civil no início da tarde desta segunda-feira, um jovem de 18 anos que furou sinal vermelho e quase bateu na viatura. Os fatos ocorreram na região central da cidade. A mãe dele foi autuada por entregar veículo a pessoa não habilitada.
Segundo a PM, durante rondas, a viatura passava pelo semáforo que estava verde, no cruzamento da Rua Manoel Antônio Paes de Barros com a Rua Teodoro Rondon, quando uma Honda Biz vermelha furou o sinal e quase bateu na viatura. Os policiais precisaram realizar manobra defensiva para evitar a batida.
O rapaz foi parado e abordado, oportunidade em que foi comprovado que ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A mãe dele, proprietária do veículo, foi acionada e ambos foram encaminhados para a delegacia, onde foram autuados.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS