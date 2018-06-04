Sem habilitação, jovem quase bate em viatura da PM e acaba na delegacia

A Polícia Militar de Aquidauana conduziu à Delegacia de Polícia Civil no início da tarde desta segunda-feira, um jovem de 18 anos que furou sinal vermelho e quase bateu na viatura. Os fatos ocorreram na região central da cidade. A mãe dele foi autuada por entregar veículo a pessoa não habilitada.

Segundo a PM, durante rondas, a viatura passava pelo semáforo que estava verde, no cruzamento da Rua Manoel Antônio Paes de Barros com a Rua Teodoro Rondon, quando uma Honda Biz vermelha furou o sinal e quase bateu na viatura. Os policiais precisaram realizar manobra defensiva para evitar a batida.

O rapaz foi parado e abordado, oportunidade em que foi comprovado que ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A mãe dele, proprietária do veículo, foi acionada e ambos foram encaminhados para a delegacia, onde foram autuados.