Homem encontrado morto há 2 anos em Aquidauana jamais foi identificado

Policial
Polícia Civil procura por familiares que possam auxiliar no esclarecimento
Homem vítima de homicídio que teve o corpo encontrado há quase dois anos no rio Aquidauana, em Aquidauana, jamais foi identificado. Neste período todo, nenhuma pessoa conhecida apareceu e peritos do Núcleo Regional de Criminalística procuram por familiares que possam auxiliar no esclarecimento dos fatos.
Segundo nota divulgada pela Polícia Civil, o homem foi assassinado e jogado no rio. No dia 29 de junho de 2016, foi encontrado trajando camiseta verde escura e calça jeans, e não portava documentos pessoais. "O corpo não foi reclamado até hoje, cerca de dois anos depois", lê-se em nota encaminhada ao jornal O Pantaneiro.
Os exames papiloscópicos não atestaram positivo para ninguém. Houveram diversas pesquisas de pessoas desaparecidas em 2016, mas as informações não eram compatíveis com nenhuma outra. O caso segue sem solução. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones: 67 3241 - 1077, 3241 - 2876, 3241 - 2020 ou 3241 - 8203.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS