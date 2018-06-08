Homem encontrado morto há 2 anos em Aquidauana jamais foi identificado

Homem vítima de homicídio que teve o corpo encontrado há quase dois anos no rio Aquidauana, em Aquidauana, jamais foi identificado. Neste período todo, nenhuma pessoa conhecida apareceu e peritos do Núcleo Regional de Criminalística procuram por familiares que possam auxiliar no esclarecimento dos fatos.

Segundo nota divulgada pela Polícia Civil, o homem foi assassinado e jogado no rio. No dia 29 de junho de 2016, foi encontrado trajando camiseta verde escura e calça jeans, e não portava documentos pessoais. "O corpo não foi reclamado até hoje, cerca de dois anos depois", lê-se em nota encaminhada ao jornal O Pantaneiro.

Os exames papiloscópicos não atestaram positivo para ninguém. Houveram diversas pesquisas de pessoas desaparecidas em 2016, mas as informações não eram compatíveis com nenhuma outra. O caso segue sem solução. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones: 67 3241 - 1077, 3241 - 2876, 3241 - 2020 ou 3241 - 8203.

Colaborou Luiz Guido Jr.