Empresária de Aquidauana denuncia série de furtos e funcionária é suspeita

Policial
Autora chegou a confessar que pegou dinheiro sem autorização, mas aceitou desconto no salário
Proprietária de estabelecimento comercial localizado na área central de Aquidauana denunciou ontem, à Polícia Civil, série de furtos de dinheiro que ocorre tanto em sua loja, quanto em sua residência. No último caso foram levados R$ 100 e a vítima suspeita de uma funcionária que, em outras ocasiões, relatou ter pego dinheiro sem autorização, mas aceitou que fosse descontado de seu salário.
Detalhes não serão divulgados para não expor a identidade dos envolvidos, mas de acordo com o boletim de ocorrência, ontem a vítima disse que deixou sua bolsa com R$ 200 na loja e foi para sua casa que fica em anexo. No local estava apenas a funcionária. Quando retornou, viu que R$ 100 haviam desaparecido.
Ao questionar a suspeita, a mesma disse que ninguém tinha entrado ali e que ela poderia acionar a Polícia Militar. A vítima relatou que outros fatos semelhantes já ocorreram, como no caso do marido que havia deixado a carteira com R$ 380 à mostra perto da funcionária em sua casa, e mais tarde percebeu que R$ 150 haviam desaparecido.
Em outra situação, após ter recebido R$ 370 e R$ 210 durante entrega de uma encomenda, pediu que a funcionária realizasse alguns procedimentos no veículo e, em seguida, viu que R$ 210 tinham sumido. Na ocasião, a funcionária chegou a sugerir que a empresária havia deixado o dinheiro cair. No entanto, acabou confessando que pegou o dinheiro e recebeu desconto no salário.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS