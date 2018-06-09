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Empresária de Aquidauana denuncia série de furtos e funcionária é suspeita

Autora chegou a confessar que pegou dinheiro sem autorização, mas aceitou desconto no salário

Renan Nucci

Publicado em 09/06/2018 às 08:10

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Proprietária de estabelecimento comercial localizado na área central de Aquidauana denunciou ontem, à Polícia Civil, série de furtos de dinheiro que ocorre tanto em sua loja, quanto em sua residência. No último caso foram levados R$ 100 e a vítima suspeita de uma funcionária que, em outras ocasiões, relatou ter pego dinheiro sem autorização, mas aceitou que fosse descontado de seu salário.

Detalhes não serão divulgados para não expor a identidade dos envolvidos, mas de acordo com o boletim de ocorrência, ontem a vítima disse que deixou sua bolsa com R$ 200 na loja e foi para sua casa que fica em anexo. No local estava apenas a funcionária. Quando retornou, viu que R$ 100 haviam desaparecido.

Ao questionar a suspeita, a mesma disse que ninguém tinha entrado ali e que ela poderia acionar a Polícia Militar. A vítima relatou que outros fatos semelhantes já ocorreram, como no caso do marido que havia deixado a carteira com R$ 380 à mostra perto da funcionária em sua casa, e mais tarde percebeu que R$ 150 haviam desaparecido.

Em outra situação, após ter recebido R$ 370 e R$ 210 durante entrega de uma encomenda, pediu que a funcionária realizasse alguns procedimentos no veículo e, em seguida, viu que R$ 210 tinham sumido. Na ocasião, a funcionária chegou a sugerir que a empresária havia deixado o dinheiro cair. No entanto, acabou confessando que pegou o dinheiro e recebeu desconto no salário.

 

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