Em situação de extrema falta de higiene, crianças são resgatadas pelo Conselho Tutelar

Caso absurdo de maus tratos envolvendo cinco crianças chegou à Delegacia de Polícia de Aquidauana no último sábado (9). O casal (um homem de 36 anos e uma mulher de 35) vivia com os filhos, de 1, 5, 9, 11 e 17 anos em residência insalubre no Bairro Nova Aquidauana. Os pais foram presos em flagrante diante das péssimas condições de higiene do local, além de ter oferecido bebidas alcoólicas aos próprios filhos, todos menores de idade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi averiguar denúncia na casa da família e constatou situação lamentável em que viviam as crianças. Três delas dormiam em uma cama de solteiro, sem cobertores e outra filha do casal dormia em uma cama pequena ao lado, também sem cobertas ou agasalhos de frio, em dia de baixas temperaturas na cidade.

Os policiais também atestaram sujeira extrema, com várias roupas usadas espalhadas pelos cômodos da casa, algumas até com fezes, utensílios de cozinha no chão, restos de comida estragada ao lado das camas e animais comendo a mesma comida que os moradores.

A equipe da PM ainda se certificou de que a casa não possuía rede elétrica, tampouco água potável. A mãe das crianças (35) e o marido (36) estavam, inclusive, ingerindo bebidas alcoólicas junto com duas filhas menores de idade no momento da prisão.

O Conselho Tutelar foi imediatamente acionado para atender o chamado da Polícia. Duas conselheiras estiveram no local e encaminharam as crianças à Unidade de Acolhimento de Aquidauana. O casal, preso em flagrante, deverá responder criminalmente por maus tratos e por ter oferecido bebidas alcoólicas às crianças.

*Com informações de Luiz Guido Jr.