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Aquidauana

Escola de canoagem visa formar atletas no Parque da Lagoa Comprida

Projeto é realizado pela prefeitura em parceria com a Fundesporte

Renan Nucci

Publicado em 11/06/2018 às 17:10

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Com as aulas iniciadas em abril, de forma gratuita, a escola de canoagem do Parque da Lagoa Comprida visa formar atletas em Aquidauana. Tendo horários às segundas e quartas-feiras, das 15h30 às 17 horas, a unidade dispõe de oito caiaques e atende, em média, cerca de 20 alunos. O serviço é oferecido a toda a comunidade, em diversas faixas etárias.

Segundo a instrutora voluntária Luíza Duarte Cavalieiri, de 25 anos, bi-campeã brasileira e quaro vezes campeã estadual de canoagem, os inscritos aprendem o passo a passo do esporte. " A gente dá iniciação à canoagem, para que o aluno aprenda a manter o equilíbrio e em seguida aperfeiçoe a remada", disse ela que atua com outros instrutores.

A escola funciona numa parceria entre a Secretaria Municipal de Produção e Meio Ambiente, a Fundação Municipal de Esportes (Fema), Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e a Federação de Canoagem do Estado, presidida pelo atleta aquidauanense Rafael Giroto. Informações sobre os trabalhos e idades para inscrição podem ser obtidas junto à Prefeitura, por meio do telefone: (67) 3240 – 1400.
 

Colaborou Luiz Guido Jr.

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