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Operário teve prejuízo de R$ 25 mil com incêndio ocorrido ontem, em Aquidauana

Vítima acredita que incêndio foi criminoso e aguarda resultado do laudo policial

Renan Nucci

Publicado em 15/06/2018 às 16:23

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Valter Silva Mendes, de 47 anos, teve prejuízo de aproximadamente R$ 25 mil na manhã de ontem, ao ter a residência atingida por incêndio na Rua Dary Barcelo, Vila Paraíso, em Aquidauana. Além da moto, as chamas destruíram também objetos, móveis e danificaram a estrutura do imóvel. A vítima estava trabalhando quando foi informada pelas irmãs.

Segundo Valter, operário do frigorífico Buriti, a suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso, embora não tenha revelado quais seriam os suspeitos. "A gente suspeita de um ou outro, mas registrei boletim de ocorrência e espero o laudo policial para descobrir o que aconteceu", disse ele, lamentando os fatos. "Perdi muita coisa. A moto mesmo, não existe mais", completou.

Agora o trabalhador está em uma casa alugada e planeja como vai reconstruir a residência. O maior desafio, afirma, é por conta do telhado. "Agora estou pagando aluguel, mas vamos ver como vou ajeitar aqui.  O foto começou no quarto onde guarda algumas coisas, e deixou o telhado bastante comprometido", disse o homem, que precisa principalmente de telhas e ferragens.

O caso

Conforme noticiado ontem, quando o incêndio começou, não havia ninguém no local. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, porém, para ajudar enquanto o socorro não chegava, um vizinho quebrou a janela e com uma mangueira jogou água nas chamas, arrombou a porta da residência e tentou salvar a moto do trabalhador, mas não conseguiu. A casa possui apenas um cômodo, que ficou destruído. Os Bombeiros tiveram que usar cerca de 2 mil litros de água para conter o incêndio. 
 

Colaborou Luiz Guido Jr.

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