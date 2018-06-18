Homem é abordado por mulher desconhecida e tem carteira furtada

Homem de 63 anos teve a carteira com documentos furtada por uma mulher desconhecida na tarde de ontem, na Rua Joaquim Nabuco, região do Bairro Alto, em Aquidauana. A autora teria se aproximado oferecendo programa sexual e se aproveitou para tomar o objeto de forma sutil.

Segundo boletim de ocorrência, o homem relatou que caminhava pela via quando uma morena baixinha se aproximou oferecendo programa em troca de R$ 10, e começou a agarrá-lo. Ao conseguir se desvencilhar dela, o homem percebeu que a carteira havia desaparecido, e não conseguiu alcançar a suspeita.

Ele registrou boletim de ocorrência na manhã desta segunda-feira, relatando o furto. Mais tarde, no final da manhã, um popular compareceu à polícia informando que havia encontrado a carteira jogada próximo ao centro comercial Barraqueche, com vários documentos.