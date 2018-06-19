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Aquidauana

Caminhonete atinge carroça e deixa homem de 61 anos com ferimentos leves

Acidente ocorreu no final da tarde desta terça-feira, no Bairro Cidade Nova

Renan Nucci

Publicado em 19/06/2018 às 17:21

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Uma caminhonete modelo Ranger atingiu uma carroça no final da tarde desta terça-feira, no Bairro Cidade Nova, em Aquidauana. Um carroceiro de 61 anos teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros reclamando de dores na parte de trás da cabeça. Além dele, também estava na carroça um homem de 51 anos que nada sofreu, 

Conforme apurado, a carroça seguia pela Rua Estevão Alves Corrêa, quando foi atingida por trás pelo veículo. Com o impacto, a carroça foi lançada contra um carro modelo Fiesta que estava estacionado. O motorista da caminhonete disse que teve a visão atrapalhada pelo sol. O cavalo, apesar de assustado, nada sofreu. O acidente ocorreu em uma área conhecida como Baixada da Santa Marta.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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