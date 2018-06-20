Ladrão invade casa de mulheres e foge levando notebook e outros objetos

Residência onde vivem três mulheres foi invadida durante a madrugada desta quarta-feira, no Bairro Alto, em Aquidauana. Enquanto as moradoras dormiam, criminoso levou caderno, corrente, livro, mochila e notebook, entre outros objetos pessoais.

Duas das vítimas, de 18 e 20 anos, irmãs, procuraram a Delegacia de Polícia Civil para denunciar o caso. Elas explicaram que o imóvel está com problema na porta dos fundos, que não tranca, e que a imobiliária responsável já foi acionada para resolver.

Elas não perceberam a entrada do autor, mas afirmaram que o crime ocorreu entre à meia-noite e às 05h40 desta manhã.



