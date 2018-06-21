Educação Ambiental beneficia Piraputanga e Águas do Miranda

Em comemoração ao mês do Meio Ambiente, a Polícia Militar Ambiental (PMA) está realizando trabalhos de Educação em todo o Estado. Como programado, nesta semana, as crianças e adolescentes do Projeto Florestinha e Policiais atenderam no dia 19, a escola e à comunidade do Distrito de Águas do Miranda, no município de Bonito e ontem (20) foram atendidas a escola e a comunidade do Distrito de Piraputanga, em Aquidauana, sendo atendidos um total de 322 alunos, em parceria com Fundação Estadual de Turismo (FUNTUR).

Além dos trabalhos de Educação Ambiental executados com os alunos, por meio de oficinas com animais taxidermizados (empalhados) e de outros temas, além do teatro de fantoches, houve em ambos os Distritos, reuniões com a comunidade de pescadores e estabelecimentos turísticos para discussões sobre o turismo sustentável e sustentabilidade dos recursos pesqueiros.

Fechando o mês do ambiente, serão atendidos em Educação Ambiental pelo Projeto Florestinha da Capital, aproximadamente 2.000 alunos de escolas urbanas e rurais do município de Sete Quedas. Além disso, haverá um dia de campo com plantio de mudas em recuperação de uma área degradada no município.