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Foragido da justiça que cometia roubos e furtos em Aquidauana é preso pela PM

Autor foi flagrado em bar na Vila Paraíso com bicicleta furtada dia 19

Renan Nucci

Publicado em 21/06/2018 às 15:35

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A prisão de um homem de 40 anos de idade, feita hoje (21), pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar pôs fim a uma série de furtos e roubos praticados nos últimos dias, nas cidades de Aquidauana e Anastácio. O autor, com várias passagens por crimes cometidos na região, já possuía contra si, uma determinação judicial, determinado sua imediata prisão.

O fato mais recente cometido pelo autor foi o furto de uma bicicleta no interior de uma loja de Materiais de Construção, em Anastácio, ocorrido no último dia 19. Não contente por praticar apenas esse crime, o homem roubou R$ 150 do caixa de um comércio no Bairro Alto de Aquidauana, na tarde de ontem (20), ameaçando o funcionário, como se estivesse armado.

De posse das características do autor, as guarnições de serviço iniciaram uma série de buscas, a fim de retirar o criminoso das ruas e dar uma resposta a sociedade. As buscas tiveram fim por volta da 01 hora desta madrugada, no momento em que a equipe de Radiopatrulha de Aquidauana, durante o atendimento de uma ocorrência num bar localizado na Vila Paraíso, reconheceu o autor entre as pessoas que ali estavam e deu-lhe voz de prisão. Com ele estava a bicicleta furtada no dia 19, na loja de Materiais de Construção, em Anastácio.

 

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