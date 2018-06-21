Homem acorda com barulho de cães e descobre furto de máquina de lavar

Aquidauana
Crime ocorreu nesta madrugada, no Bairro Princesa do Sul
Homem de 77 anos morador no Bairro Princesa do Sul, em Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, para denunciar o furto da máquina de lavar roupas ocorrido, muito provavelmente, durante esta madrugada.
A vítima que disse que acordou com os cachorros da vizinha latindo muito. Ao verificar, percebeu que a máquina Lavamax, com capacidade para dez quilos, na cor preta, havai desaparecido da varanda. Ele não tem informações sobre suspeitos. O caso é investigado.
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