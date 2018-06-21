Mãe e filha ficam feridas em acidente entre carro e moto no bairro Alto

Aquidauana
Condutora da moto, de 24 anos, não tinha CNH
Uma jovem de 24 anos e a mãe, de 43 anos, sofreram ferimentos em acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quinta-feira, na região do Bairro Alto, em Aquidauana. As vítimas estavam em uma moto que colidiu contra um carro modelo Siena ocupado por uma mulher que nada sofreu. Segundo apurado, a jovem pilotava a moto e não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que a motociclista, que seguia pela Rua XV de Agosto, tenha invadido a preferencial, atingindo o veículo na Rua José Bonifácio. Com o impacto, a piloto teve luxação no joelho direito. A mãe dela sofreu corte no pé e teve escoriações. Elas foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas ao hospital.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS