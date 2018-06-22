Homem deixa moto destravada e veículo acaba furtado em Aquidauana

Policial
Crime ocorreu na última noite e foi percebido na manhã desta sexta-feira
Homem de 28 anos morador na Aldeia Bananal, em Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia Civil na manhã desta sexta-feira, para denunciar o furto de sua motocicleta Honda CG Titan, ocorrido entre a noite de ontem e a madrugada de hoje.
A vítima relatou que o veículo estava destravado no quintal e que o imóvel não tem muros de proteção, o que, obviamente, facilitou a ação dos criminosos. Ele disse que o crime foi percebido por volta das 11 horas da manhã de hoje. O caso é investigado.
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