Homem deixa moto destravada e veículo acaba furtado em Aquidauana

Homem de 28 anos morador na Aldeia Bananal, em Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia Civil na manhã desta sexta-feira, para denunciar o furto de sua motocicleta Honda CG Titan, ocorrido entre a noite de ontem e a madrugada de hoje.

A vítima relatou que o veículo estava destravado no quintal e que o imóvel não tem muros de proteção, o que, obviamente, facilitou a ação dos criminosos. Ele disse que o crime foi percebido por volta das 11 horas da manhã de hoje. O caso é investigado.