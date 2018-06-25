Bandidos invadem obra e furtam ferramentas e materiais no bairro Alto

Residência em construção localizada na Rua Giovani Toscano de Brito, no Bairro Alto, em Aquidauana, foi invadida por ladrões durante o final de semana. Segundo a vítima, um homem de 59 anos responsável pela obra, levaram duas extensões, 80 metros de fio, dois baldes e outros materiais.

A vitima explicou que o material estava dentro de um quarto desprovido de qualquer segurança, mas salientou que os autores tiveram que pular o muro que já foi construído. Os fatos foram descobertos no início desta manhã, ao ter início o expediente dos pedreiros. O caso foi denunciado à polícia civil.

