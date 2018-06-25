Mulher chega em casa embriagada e dá paulada no rosto do marido

Mulher de 31 anos foi detida pela Polícia Militar de Aquidauana na noite de ontem, depois de agredir o marido, de 29 anos, com uma paulada no rosto. Os fatos ocorreram em residência localizada na Rua Martins Cunha, no Bairro São Francisco, por volta das 21h30.

Segundo boletim de ocorrência, a PM foi acionada para atender caso de violência doméstica e, chegando ao local, se deparou com o homem ferido. Ele disse que a esposa havia chegado embriagada e teria lhe agredido. A agressora, por sua vez, relata que foi agredida verbalmente pelo marido, depois de cobrá-lo por estar ouvindo som alto.

Diante dos fatos, os dois foram encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para esclarecimentos.