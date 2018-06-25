Mulher chega em casa embriagada e dá paulada no rosto do marido

Violência doméstica
Confusão teria sido motivada por discussão envolvendo som alto
Mulher de 31 anos foi detida pela Polícia Militar de Aquidauana na noite de ontem, depois de agredir o marido, de 29 anos, com uma paulada no rosto. Os fatos ocorreram em residência localizada na Rua Martins Cunha, no Bairro São Francisco, por volta das 21h30.
Segundo boletim de ocorrência, a PM foi acionada para atender caso de violência doméstica e, chegando ao local, se deparou com o homem ferido. Ele disse que a esposa havia chegado embriagada e teria lhe agredido. A agressora, por sua vez, relata que foi agredida verbalmente pelo marido, depois de cobrá-lo por estar ouvindo som alto.
Diante dos fatos, os dois foram encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, para esclarecimentos.
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