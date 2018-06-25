Preso de Aquidauana recebe ameaça de morte e denucia caso

Aquidauana
A mãe dele procurou a delegacia para registrar boletim de ocorrência
Homem de 34 anos que cumpre pena no Estabelecimento Penal de Aquidauana está sendo ameaçado de morte e pediu para que a mãe registrasse boletim de ocorrência. O autor das ameaças seria outro preso, que cumpre pena em regime semiaberto.
Segundo denúncia encaminhada nesta segunda-feira à Polícia Civil, a mulher relatou que filho teme por sua vida, já que o autor das ameaças teria pedido para outro preso cometer o crime dentro do presídio. O caso é investigado.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS