Preso de Aquidauana recebe ameaça de morte e denucia caso

Homem de 34 anos que cumpre pena no Estabelecimento Penal de Aquidauana está sendo ameaçado de morte e pediu para que a mãe registrasse boletim de ocorrência. O autor das ameaças seria outro preso, que cumpre pena em regime semiaberto.

Segundo denúncia encaminhada nesta segunda-feira à Polícia Civil, a mulher relatou que filho teme por sua vida, já que o autor das ameaças teria pedido para outro preso cometer o crime dentro do presídio. O caso é investigado.