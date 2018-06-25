Semana aquidauanense começa com céu claro e muito calor

Previsão do Tempo
Temperatura máxima esperada é de 31ºC
Esta segunda-feira (25) promete ser mais um dia de calor no município de Aquidauana.
Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu estará claro durante todo o dia, com poucos períodos de nebulosidade.
A temperatura mínima esperada é de 18ºC e, a máxima, de 31ºC.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS