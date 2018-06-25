Teve início no domingo os louvores à Nossa Senhora do Pepétuo Socorro

Começou no domingo, em Aquidauana, as festividades em louvor à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, realizada pela Paróquia Imaculada Conceição, com sete na Igreja Matriz. O movimento teve início às 8 horas da manhã, com a pedalada tradicional, partindo da comunidade. Às 18 horas foi a vez da missa sertaneja, com festa junina, quadrilha e fogueira.

A programação segue hoje, às 18h30, com o terço dos homens, seguido da novena Bençãos da Saúde, na praça de alimentação, às 19h30. Na terça-feira, às 18h30, é hora das mães que oram pelos filhos e em seguida ocorre, às 19h30, a celebração de vésperas, também na praça de alimentação.

Na quarta-feira, os louvores se encerram com dia repleto de ações: às 6 horas tem alvorada com Maria; às 15 horas ocorre a novena; às 18h30 começa o terço; às 19h30 ocorre a missa solene, seguida da quermesse.