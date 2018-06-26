Morador se depara com casa arrombada e vários objetos furtados no Bairro Alto

Aquidauana
Ladrões levaram celular, relógio e R$ 700
Homem de 55 anos morador na Rua Joaquim Nabuco, no Bairro Alto, em Aquidauana, teve a residência furtada entre domingo e segunda-feira. Ele viajou com a família e, ao retornar para a casa na manhã desta terça-feira, descobriu que o local havia sido invadido e que vários objetos de valor tinha sido levados, bem como dinheiro em espécie.
Segundo boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil, os criminosos arrombaram a janela e levaram um celular LG, um relógio e mais R$ 700 em espécie. Ele disse ainda que a janela estava sem cadeado, o que certamente facilitou a ação delituosa. Além disso, ao verificar os fatos, acabou alterando o local do crime.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS