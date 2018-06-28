Jovem deixa moto destravada no centro da cidade e veículo é furtado

Jovem de 19 anos teve a motocicleta furtada na manhã desta quinta-feira, na área central de Aquidauana. Os fatos ocorreram entre às 10h30 e o meio-dia, no cruzamento da Rua Bichara Salamene, entre as ruas Duque de Caxias e Dos Ferroviários.

A vítima disse à Polícia Civil que estacionou o veículo modelo Fazer no local, sem trancar, e que por volta das 10h30, observou e viu que o veículo estava lá. Mais tarde, ao meio-dia, se deu conta que a moto havia sido subtraída e procurou a Delegacia de Polícia.