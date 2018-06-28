Polícia captura foragido e o autua por desacato e resistência

Investigadores de Polícia do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) da Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana, prenderam em flagrante na manhã de ontem (27) homem de 27 anos por prática dos crimes de desacato e resistência. O fato se deu durante o cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário - Comarca de Aquidauana.

No momento da abordagem policial, após ter sido identificado como a pessoa a ser presa e tendo os policiais determinado que o autor saísse do interior do imóvel - já que o portão que dá acesso ao local estava cadeado - este passou a fazer "desdém" das ordens emanadas pelos policiais, inclusive agiu com tom de deboche e falando palavras de baixo calão aos policiais.

Assim, os policiais depois de muita insistência e verbalização, conseguiram efetuar a prisão dele. Porém, ao chegar da delegacia de polícia e no momento em que um dos investigadores abriu o compartimento de transporte de preso da viatura, ele investiu de forma abrupta contra o policial, inclusive tentando empreender fuga, mesmo que algemado.

Durante sua condução até uma das celas da delegacia, o homem continuou a desacatar os policiais e resistir as ordens legais por eles emanadas, tendo sido necessário o emprego de vários policiais para contê-lo.