Polícia de Aquidauana captura foragido da justiça condenado a mais de cinco anos

Policial
Autor é velho conhecido por cometer diversos crimes na região
Investigadores do Núcleo Regional de Inteligência (NRI)- da Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana, prenderam na manhã de hoje(28), jovem de 25 anos conhecido como Pé de Cabra. Contra ele havia mandado de prisão em aberto por sentença definitiva, com pena de cinco anos e onze meses em regime fechado, pela pratica do delito de furto, expedido pelo Poder Judiciário - Comarca de Campo Grande - Vara de Execução Penal do Interior.
Ele é velho conhecido da polícia pela prática de diversos crimes, já tendo inclusive, cumprido pena na Comarca de Aquidauana. Após sua prisão, foi apresentado ao plantão policial da Primeira Delegacia de Policia de Aquidauana e recolhido em uma das celas, onde se encontra a disposição da Justiça.
A Polícia Civil, através do Núcleo Regional de Inteligência, solicita a colaboração da população para que, tendo noticia de crime ou de pessoas em débito com a Justiça, que faça denuncia através do telefone celular 67 9.9987-9068. O sigilo do anonimato é garantido.
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