Publicada primeira chamada para matrícula em cursos técnicos

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nessa quarta-feira, 27, a classificação final do processo seletivo e a primeira chamada para ingresso em cursos técnicos subsequentes e integrados ao ensino médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja). O documento está disponível na Central de Seleção.

Foram ofertadas 195 vagas para os cursos técnicos subsequentes em Aquicultura (Coxim), Eletrotécnica (Três Lagoas) e Informática para Internet (Aquidauana), e para os cursos técnicos integrados na modalidade Proeja em Administração (Dourados) e Edificações (Jardim).

Os convocados na primeira chamada devem se matricular nesta quinta ou sexta-feira, 28 e 29, na Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual se inscreveu. Os endereços e horários de atendimento estão disponíveis nas orientações para matrícula disponibilizadas na Central de Seleção.

É necessário entregar o Requerimento de Matrícula devidamente preenchido e assinado, assim como comprovante de preenchimento do Questionário Socioeconômico, e uma foto 3x4 recente.

Também devem ser apresentados originais e cópias dos seguintes documentos:

certidão de nascimento ou casamento;

RG ou outro documento oficial de identificação com foto;

CPF, caso não conste no documento oficial de identificação;

documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais (maiores de 18 anos);

documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar (homens com mais de 18 anos).

No ato da matrícula, os candidatos beneficiários de ações afirmativas precisam comprovar a condição por meio de documentos listados no edital de abertura do processo seletivo, e aqueles que concorreram às vagas destinadas a pessoas com deficiência deverão entregar o formulário para entrega de laudo médico.

Novas chamadas - Nos cursos em que há lista de espera de candidatos, caso sobre vagas após matrícula da primeira chamada, nova lista de convocados deve ser publicada no dia 3 de julho.

No caso dos cursos em que não há lista de espera e com vagas remanescentes, as matrículas estarão abertas para qualquer interessado a partir do dia 2 de julho, conforme previsto no edital de abertura da seleção.

O início das aulas está previsto para 26 de julho.

Cursos - O técnico subsequente possibilita ao estudante que já concluiu o ensino médio obter uma formação profissional técnica. O diploma tem validade nacional e habilita o egresso ao exercício na área.

Já a Educação de Jovens e Adultos (Proeja) possibilita ao estudante cursar o ensino médio e a formação técnica de forma articulada. O concluinte pode ingressar no mundo do trabalho ou prosseguir os estudos na educação superior. A oferta de cursos Proeja contempla as áreas de Administração, Edificações e Manutenção e Suporte em Informática.