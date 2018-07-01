Após desentendimento familiar, homem é preso com revólver na Vila Pinheiro

Aquidauana
Autor portava 38 com seis munições e numeração raspada
A Polícia Militar de Aquidauana prendeu na tarde de ontem, na região da Vila Pinheiro, homem de 51 anos que andava armado pela região, momentos depois de ter se envolvido em desentendimento familiar. Ele portava um revólver calibre 38 municiado com numeração raspada, sem autorização, e vai responder por porte ilegal.
Conforme boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para atender uma briga entre familiares na Rua Jaime Artigas e, chegando ao local, foram informados pela moradora que o marido dela havia saído do local portando arma, na direção de um bar. O risco era de que, por de estar exaltado por conta da discussão, o homem pudesse se envolver em outra confusão.
Os policiais foram ao bar, mas não o encontraram e em seguida passaram a fazer rondas pela região, avistando o suspeito na casa de parentes. Ele foi abordado e entregou a arma que estava com seis munições. Em seguida, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante.
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