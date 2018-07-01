Homem de 37 anos salva jovem que tentou se jogar da ponte velha

Aquidauana
Garota de 18 anos foi segurada pela perna e não caiu na água
Homem de 37 anos viveu noite de herói neste sábado, em Aquidauana. Ele salvou uma jovem de 18 anos que se jogou da ponte velha, no rio Aquidauana, segurando ela pela perna. A garota ficou pendurada até que outras pessoas e depois o Corpo de Bombeiros chegassem para prestar apoio.
Conforme apurado pela reportagem, o homem identificado como Adauto relatou que voltava para a casa de carro por volta das 22 horas, junto com a esposa, o filho e a sogra, quando passou pela ponte e desconfiou da postura da menina. Imaginando que ela queria se jogar, ele parou o carro e se aproximou para conversar com ela.
A garota estava chorando muito, pediu para que ele se afastasse, dizendo que não tinha família e que estava se sentindo sozinha. Em seguida, ela se jogou, mas Adauto foi mais rápido e consegui segurá-la pelas pernas, passando a gritar por ajudar. Músicos que voltavam do concurso de fanfarra em Anastácio passaram pelo local e deram apoio.
O grupo conseguiu puxar a jovem e ficou com ela até a chegada do Corpo de Bombeiros. A vítima foi imobilizada e encaminhada ao hospital para cuidados médicos. Uma equipe da Assistência Social da prefeitura a acolheu e faz buscas para tentar localizar familiares da jovem. A equipe de reportagem tentou contato com Adauto, mas ele não atendeu a ligação.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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