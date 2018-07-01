Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 23:06

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Homem de 37 anos salva jovem que tentou se jogar da ponte velha

Garota de 18 anos foi segurada pela perna e não caiu na água

Renan Nucci

Publicado em 01/07/2018 às 13:10

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Homem de 37 anos viveu noite de herói neste sábado, em Aquidauana. Ele salvou uma jovem de 18 anos que se jogou da ponte velha, no rio Aquidauana, segurando ela pela perna. A garota ficou pendurada até que outras pessoas e depois o Corpo de Bombeiros chegassem para prestar apoio.

Conforme apurado pela reportagem, o homem identificado como Adauto relatou que voltava para a casa de carro por volta das 22 horas, junto com a esposa, o filho e a sogra, quando passou pela ponte e desconfiou da postura da menina. Imaginando que ela queria se jogar, ele parou o carro e se aproximou para conversar com ela.

A garota estava chorando muito, pediu para que ele se afastasse, dizendo que não tinha família e que estava se sentindo sozinha. Em seguida, ela se jogou, mas Adauto foi mais rápido e consegui segurá-la pelas pernas, passando a gritar por ajudar. Músicos que voltavam do concurso de fanfarra em Anastácio passaram pelo local e deram apoio.

O grupo conseguiu puxar a jovem e ficou com ela até a chegada do Corpo de Bombeiros. A vítima foi imobilizada e encaminhada ao hospital para cuidados médicos. Uma equipe da Assistência Social da prefeitura a acolheu e faz buscas para tentar localizar familiares da jovem. A equipe de reportagem tentou contato com Adauto, mas ele não atendeu a ligação.

Colaborou Luiz Guido Jr.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo