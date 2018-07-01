Homem é preso por ferir mulher a socos e ameaçar matá-la com faca

Homem de 33 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de ontem, em Aquidauana, depois de agredir e ameaçar matar a esposa por ciúmes. Segundo boletim de ocorrência, os fatos ocorreram em resdiência na Rua Antônio Campelo, em frente ao Parque de Exposições.

Conforme relatado, por volta das 22h45, o agressor promoveu discussão com a vítima e passou a agredi-la com socos na boca e rosto, causando lesões e ferimentos. Não satisfeito, ser armou com uma faca e disse que iria matá-la. Mesmo ferida, a vítima conseguiu fugir a pé.

Ela correu para a casa de vizinhos onde pediu ajuda e acionou a Polícia Militar. O autor foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal dolosa e ameaça no âmbito da violência doméstica.



