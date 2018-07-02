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Bombeiros de Aquidauana ajudaram a salvar 24 vítimas que tentaram suicídio em 2018

Corporação reforça que é preciso que as vítimas recebam atendimento especializado

Renan Nucci

Publicado em 02/07/2018 às 14:44

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No último sábado, uma jovem de 18 anos tentou se jogar da ponte velha, em Aquidauana, mas foi salva por um homem de 37 anos que passava pelo local e pediu apoio ao Corpo de Bombeiros. O caso é mais um dos resgates bem sucedidos com intervenção dos bombeiros da região, mesmo que de forma indireta. Desde o início do ano, a corporação ajudou a salvar a vida de 24 pessoas que tentavam suicídio das mais variadas maneiras.

Nesta segunda-feira (02), Dia do Bombeiro Brasileiro, o capitão do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, Vinícius Barbosa Gonçalves, recebeu a visita da equipe do O Pantaneiro para falar sobre as medidas adotadas pela unidade quando é acionada para uma ocorrência do tipo. Segundo ele, tão importante quanto a ação no local, para garantir a segurança da vítima, é preciso tratamento e acompanhamento. "Não é só o resgate. Essa pessoa precisa receber todo o tipo de assistência", disse.

Números mostram que das 24 tentativas, 14 delas foram relacionadas às quedas de local elevado. Em sua maioria, eram de pessoas que, no auge de sua dor e desespero, pensavam em se jogar de alguma ponte sobre o rio Aquidauana. "Por isso é importante que o atendimento não se resuma ao o que a gente faz ali. É preciso que essa pessoa seja tratada apropriadamente para que possa a voltar a ter uma vida normal  e tranquila", disse o capitão.

Pensando na grande incidência de casos da região, a unidade planeja para o dia 08 de agosto uma palestra sobre saúde mental e prevenção ao suicídio, que deve contar com a presença do capitão do Corpo de Bombeiros Capelão Reis, especialista no assunto. "Será um evento aberto a outros órgãos, como a própria Polícia Militar, incluindo também a Saúde de Aquidauana, Samu e outras entidades competentes".

Colaborou Luiz Guido Jr.

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