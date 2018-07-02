Homem de 40 anos, embriagado, é preso depois de atropelar menino

Aquidauana
Acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira, no Bairro Santa Terezinha
Homem de 40 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira, em Aquidauana, depois de atropelar um menino de dez anos no bairro Santa Terezinha. O autor estava visivelmente embriagado e teve o veículo apreendido. A vítima sofreu apenas escoriações e foi encaminhada para o hospital, fora de risco.
Conforme apurado, o garoto caminhava pela Rua Abdala Maksoud, próximo do meio fio, quando foi atingido pelo condutor que dirigia em zigue-zague, segundo informações de testemunhas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro ao menino. A PM deteve o autor e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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