Homem encontrado dentro de freezer em Cipolândia foi morto com sete facadas

Encontrado congelado em um freezer no distrito de Cipolândia, em Aquidauana, na tarde do último domingo, o aposentado Wanderley de Souza, de 73 anos, foi morto com sete facadas. De acordo com análise pericial, a vítima foi atingida por cinco golpes no tórax e duas no pescoço. O delegado Eder Oliveira Moraes, titular da Delegacia de Polícia Civil, trabalha para identificar o suspeito e prendê-lo. As circunstâncias e a motivação do crime são desconhecidas.

Durante entrevista na tarde desta quarta-feira, o delegado informou à equipe do O Pantaneiro que Wanderley tinha sido visto pela última vez em março, quando falou para o vizinho vigiar sua propriedade, pois iria viajar por alguns dias. No domingo, o vizinho foi vistoriar o imóvel para ver se estava tudo em ordem, e se deparou com manchas de sangue e com o freezer entreaberto. "Ao tentar fechar o freezer, acabou encontrando a vítima morta lá dentro", disse.

No mesmo instante, a testemunha acionou as autoridades. O freezer foi lacrado e encaminhado pela Polícia Civil ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana no mesmo dia, onde foi descongelado. Somente na segunda-feira foi submetido a laudo necroscópico, que detectou os ferimentos por arma branca. A ex-mulher de Wanderley, que reside em Anastácio, compareceu para fazer o reconhecimento formal. A polícia segue com o caso e espera encontrar o autor logo.



Colaborou Luiz Guido Jr.