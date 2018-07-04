Motorista atropela ciclista e foge sem prestar socorro no Bairro Serraria

Equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a um chamado de socorro na Rua Bicharra Salamene, Bairro Serraria, em Aquidauana. Às 21h30, um motorista que conduzia um Fiat Uno vermelho atropelou um rapaz de 24 anos, residente em Anastácio.

Após a colisão, a vítima caiu da bicicleta, mas o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Testemunhas que estavam no local conseguiram anotar a placa do veículo, que posteriormente, foi informada à Polícia que deverá investigar o caso.