Programa Vale Renda chega à Aquidauana com atividades e serviços à população

A Ação Socioeducativa do Programa Vale Renda, desenvolvido pelo governo do Estado, chega a Aquidauana com o objetivo de orientar, auxiliar e atender aos beneficiários do programa em áreas como saúde, educação e lazer. Em Aquidauana, o evento realizado uma vez ao ano, acontece na manhã desta sexta-feira (6) desde às 8 da manhã até 12 horas, na estação ferroviária da cidade.

No local, a população tem acesso a atrações culturais, música, dança, apresentação de zumba, corte de cabelo, dicas de maquiagem, entre outras atividades a fim de estimular a geração de renda e a integração entre as pessoas.

A iniciativa é da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast). De acordo com Sueli José Mendes Ormonde, coordenadora do programa, a ação socioeducativa se dá por intermédio de parcerias, tais como a Secretaria de Turismo de Aquidauana e Saúde. “Temos os cabelereiros nos ajudando, como a Marlene Lima e Sônia Arguelho, que sempre estão presentes, embelezando nosso público, tudo totalmente gratuito”, explicou.

Os inscritos do Programa Vale Renda estão no local oferecendo seus produtos e serviços no local. “Os participantes que aqui estão, foram capacitados pela geração de renda do programa. Hoje o evento acaba um pouco mais cedo, às 12 horas, diferente do usual que é até às 13 horas, por conta do jogo do Brasil na Copa do Mundo”, informou Sueli.

A coordenadora convida a população à participar da ação na estação ferroviária. “Venha apoiar os nossos beneficiários, nossos artesãos, que estão aqui apresentando o que produziram ao longo do tempo e acho que merecem essa chance, pois é uma oportunidade deles caminharem com as próximas pernas", concluiu.

*Com informações de Luiz Guido Jr.