Mulher é surpreendida por homem desconhecido dormindo com seu filho

Caso bizarro aconteceu na madrugada deste sábado (7) em Aquidauana. Por volta das 01h40, uma mulher de 30 anos, moradora do Centro de Aquidauana, teve a casa invadida por um homem desconhecido, de 58 anos.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a mulher teria saído da casa, por alguns minutos, para comprar um lanche. Ao retornar, viu o desconhecido deitado em sua cama juntamente com o filho da vítima, um menino de 6 anos.

Desesperada, a mãe da criança começou a gritar por socorro. Uma testemunha que passava pelo local ouviu o chamado da mulher e acionou a Polícia Militar.

Os policiais atestaram que o homem estava de fato na casa, detido pela PM. Foi necessário o uso de algemas para conter o invasor. O caso está registrado como violação de domicílio. O homem foi encaminhado à DP de Aquidauana para as medidas cabíveis.