Jovem é denunciado por furtar objetos da casa da própria mãe, em Camisão

Aquidauana
Autor subtraiu uma bicicleta e um aparelho de som, mas objetos foram recuperados
Mulher de 42 anos moradora em uma chácara no distrito de Camisão, em Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia Civil na tarde de ontem, para denunciar o próprio filho por furto. Segundo a vítima, o rapaz lhe subtraiu a bicicleta e um aparelho de som. Ele foi detido pela Polícia Militar e confirmou os delitos contra a mãe.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, no último dia 1 deste mês o autor havia furtado a bicicleta da vítima e que ontem voltou a furtar, pegando o aparelho de som da mãe. Ela acionou a PM que abordou o rapaz e conseguiu localizar os objetos na casa de duas pessoas. Em seguida, a mulher foi à delegacia para proceder com a denúncia.
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