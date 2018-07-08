Jovem é denunciado por furtar objetos da casa da própria mãe, em Camisão

Mulher de 42 anos moradora em uma chácara no distrito de Camisão, em Aquidauana, procurou a Delegacia de Polícia Civil na tarde de ontem, para denunciar o próprio filho por furto. Segundo a vítima, o rapaz lhe subtraiu a bicicleta e um aparelho de som. Ele foi detido pela Polícia Militar e confirmou os delitos contra a mãe.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, no último dia 1 deste mês o autor havia furtado a bicicleta da vítima e que ontem voltou a furtar, pegando o aparelho de som da mãe. Ela acionou a PM que abordou o rapaz e conseguiu localizar os objetos na casa de duas pessoas. Em seguida, a mulher foi à delegacia para proceder com a denúncia.

