Mulher esconde produtos de farmácia na roupa, mas é flagrada por câmeras

Homem de 33 anos, colaborador da Drogaria Aquidauana localizada na Rua Estevão Alves Correa, no Centro de Aquidauana, procurou a Polícia Civil ontem para relatar o furto cometido por uma mulher. A autora, que já teria sido identificada, foi vista escondendo produtos nas roupas.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, a vítima disse que a autora, de 34 anos, moradora na Rua Oscar Trindade de barros, passou a subtrair os itens, mas sem levar em conta que estava sendo gravada pelas câmeras de segurança, motivo pela qual acabou denunciada.

