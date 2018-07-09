Interditada, Rua Sete de Setembro passa por obras de readequação do nível da pista

Nesta segunda-feira (9), três caminhões, uma carregadeira e uma patrola iniciam as obras de readequação de nível da Rua Sete de Setembro, em Aquidauana. Aproveitando o momento de estiagem, a Prefeitura Municipal inicia os reparos a fim de resolver um problema antigo na via - o alagamento que causa transtornos para quem precisa passar pela rua.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Urbanos da cidade, Archibald Joseph, o Mac, ali há um problema que uns chamam “olho de boi” e outros de “borrachudos”, do lado direito, de quem vai do Bairro Buriti ao centro da cidade. “Há um córrego que está com nível acima da rua, então trata-se de um problema permanente que faz com que a terra fique úmida. Vamos substituir os materiais e subir o nível da rua, para ficar acima do nível da água”, informou Mac.

Ainda segundo o titular da pasta, durante o período de chuvas, não era possível realizar as obras. “Agora com a estiagem, estamos trabalhando para resolver os pontos críticos da cidade. Há previsão de melhorar esse trecho e também outros pontos de Aquidauana. Vamos tentar resolver essas situações emergenciais nos próximos 30 dias.”

Previsão de liberação

Mac esclarece à população que será preciso aguardar em torno de 7 dias para a finalização das obras na Sete de Setembro. “Nós estamos programando para resolver esse problema aqui possivelmente no decorrer da semana, porque é um trabalho que vai requerer retirada de material, aumentar a largura da rua, reposicionamento de materiais borrachudos e substituí-los por outros para, posteriormente, fazer a substituição dessa areia, a fim de subir um pouco o nível da pista. Possivelmente levará a semana toda”, concluiu.

*Com informações de Luiz Guido Jr.