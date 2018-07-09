PM de Aquidauana recupera moto que havia sido furtada na sexta-feira

Aquidauana
Veículo estava abandonado no Bairro Nova Aquidauana
A Polícia Militar de Aquidauana recuperou no sábado, uma motocicleta Yamaha que havia sido furtada no dia anterior. O veículo estava abandonado às margens de uma rua no Bairro Nova Aquidauana.
Na ocasião, por volta das 14 horas, a equipe Getam do 7º Batalhão PM foi informada sobre veículo abandonado no local e se deslocou rapidamente, encontrando a moto.
Após consulta na placa, foi constatado que a moto havia sido furtada na sexta-feira, motivo pelo qual foi apreendida e devolvida à vítima.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
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Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS