PM de Aquidauana recupera moto que havia sido furtada na sexta-feira

A Polícia Militar de Aquidauana recuperou no sábado, uma motocicleta Yamaha que havia sido furtada no dia anterior. O veículo estava abandonado às margens de uma rua no Bairro Nova Aquidauana.

Na ocasião, por volta das 14 horas, a equipe Getam do 7º Batalhão PM foi informada sobre veículo abandonado no local e se deslocou rapidamente, encontrando a moto.

Após consulta na placa, foi constatado que a moto havia sido furtada na sexta-feira, motivo pelo qual foi apreendida e devolvida à vítima.