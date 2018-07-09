Vizinhos acionam Polícia para conter briga de casal no Arara Azul

Aquidauana
Após a discussão, mulher é encaminhada ao PS com queimadura de água fervente
Mais um caso de violência doméstica aconteceu em Aquidauana. Neste domingo (8) por volta das 18h15, vizinhos de um jovem casal tiveram que acionara a Polícia na Rua Projetada, Bairro Arara Azul.
Segundo informações do boletim de ocorrência, ao chegar no local, os policiais atestaram que a vítima, uma mulher de 25 anos, estava com queimadura proveniente de água fervente. A PM conduziu o marido, um rapaz de 22 anos à DP da cidade e o Corpo de Bombeiros teve de ser acionado para prestar socorro à mulher e encaminhá-la ao hospital de Aquidauana.
Após a vítima ser liberada, ela compareceu à DP para prestar esclarecimentos. Disse que houve um desentendimento entre ela e o marido e que, durante a discussão, acabou esbarrando na panela com água fervente e se queimou. Não prestou queixa contra o companheiro.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS