Vizinhos acionam Polícia para conter briga de casal no Arara Azul

Mais um caso de violência doméstica aconteceu em Aquidauana. Neste domingo (8) por volta das 18h15, vizinhos de um jovem casal tiveram que acionara a Polícia na Rua Projetada, Bairro Arara Azul.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ao chegar no local, os policiais atestaram que a vítima, uma mulher de 25 anos, estava com queimadura proveniente de água fervente. A PM conduziu o marido, um rapaz de 22 anos à DP da cidade e o Corpo de Bombeiros teve de ser acionado para prestar socorro à mulher e encaminhá-la ao hospital de Aquidauana.

Após a vítima ser liberada, ela compareceu à DP para prestar esclarecimentos. Disse que houve um desentendimento entre ela e o marido e que, durante a discussão, acabou esbarrando na panela com água fervente e se queimou. Não prestou queixa contra o companheiro.