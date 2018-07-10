Cheque do município de Anastácio é furtado dentro de estabelecimento prisional

Nesta segunda-feira (9), uma agente penitenciária do presídio de Aquidauana registrou boletim de ocorrência após notar o sumiço de uma folha de cheque no valor de R$ 715,50 que seria destinada a pagar um interno que presta serviços a convênios externos. Por volta das 17h30 a comunicante, que trabalha no setor administrativo, deu falta da lâmina pertencente ao município de Anastácio.

Conforme o registro policial, neste setor de trabalho da penitenciária, são efetuados os pagamentos mensais aos presos. A folha de cheque em questão foi emitida pelo do Banco do Brasil agência 4817 conta corrente 180.001-9.

Questionada sobre o caso, a agente penitenciária disse que é a responsável pelo setor, e a sala onde funciona esse serviço é de trânsito de muitas pessoas que são internos do regime. O caso segue para investigação.