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Furto

Cheque do município de Anastácio é furtado dentro de estabelecimento prisional

A lâmina o valor de R$ 715,50 estava nominal a um interno que presta serviços a convênios externos

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/07/2018 às 08:06

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Nesta segunda-feira (9), uma agente penitenciária do presídio de Aquidauana registrou boletim de ocorrência após notar o sumiço de uma folha de cheque no valor de R$ 715,50 que seria destinada a pagar um interno que presta serviços a convênios externos. Por volta das 17h30 a comunicante, que trabalha no setor administrativo, deu falta da lâmina pertencente ao município de Anastácio.

Conforme o registro policial, neste setor de trabalho da penitenciária, são efetuados os pagamentos mensais aos presos. A folha de cheque em questão foi emitida pelo do Banco do Brasil agência 4817 conta corrente 180.001-9.

Questionada sobre o caso, a agente penitenciária disse que é a responsável pelo setor, e a sala onde funciona esse serviço é de trânsito de muitas pessoas que são internos do regime. O caso segue para investigação.

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